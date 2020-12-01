الاتصالات: صرف الدفعات المالية لموظفي بنك البريد والمحولة من بنكي الإنتاج والوطني غداً الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، عن صرف الدفعات المالية لموظفي بنك البريد والموظفين المحولة دفعاتهم من بنك الإنتاج، والبنك الوطني، لجميع الفئات.
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، عن صرف الدفعات المالية لموظفي بنك البريد والموظفين المحولة دفعاتهم من بنك الإنتاج، والبنك الوطني، لجميع الفئات.
وقالت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): أن الصرف سيكون يوم غدٍ الأربعاء، عبر مكاتب البريد، حيث سيبدأ الصرف ابتداءً من الساعة 8:00 صباحاً، وحتى 4:30 مساءً.
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