الاتصالات: صرف الدفعات المالية لموظفي بنك البريد والمحولة من بنكي الإنتاج والوطني غداً الأربعاء





وقالت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): أن الصرف سيكون يوم غدٍ الأربعاء، عبر مكاتب البريد، حيث سيبدأ الصرف ابتداءً من الساعة 8:00 صباحاً، وحتى 4:30 مساءً.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، عن صرف الدفعات المالية لموظفي بنك البريد والموظفين المحولة دفعاتهم من بنك الإنتاج، والبنك الوطني، لجميع الفئات.