استمرار العمل بالحد الأدنى بمحكمة بداية وصلح جنين بسبب (كورونا)

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر رئيس محكمة بداية وصلح جنين، القاضي فطين سيف، استمرار العمل بالحد الأدنى في المحكمة، يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس، بسبب فيروس (كورونا).



وجاء هذا القرار، بعد التشاور مع الجهات الصحية المختصة، وبناء على توجيهات رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، المستشار عيسى أبو شرار، نظراً للحاجة لانتظار نتائج فحوصات مخالطي المصابين من بين الطاقم الإداري في المحكمة.