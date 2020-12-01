شؤون فلسطينية

فتوح يُطلع القنصل الإيطالي في فلسطين على آخر التطورات السياسية

فتوح يُطلع القنصل الإيطالي في فلسطين على آخر التطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) روحي فتوح، القنصل الإيطالي جوزيبه فيديلي في فلسطين، على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وتطرق فتوح، خلال اللقاء، الذي عقد في مدينة رام الله اليوم، الى ممارسات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بالاراضي الفلسطينية، وخصوصاً في منطقة القدس المحتلة، والتوسع الاستيطاني في منطقة الأغوار، والذي يهدف إلى ضم المزيد من الاراضي وتوسعة مستوطناته على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، تنفيذاً لخطة الضم، والتي نرفضها بكل تفاصيلها.

وأكد على تمسك القيادة الفلسطينية، بقرارات الشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية، لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني وقيادته، لن يسمحوا بتمرير ما يسمى بـ (صفقة القرن) ومخططات الضم والتطبيع، منوهاً إلى أن السلام والاستقرار في المنطقة، يجب أن ينطلقا من الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وتطرق إلى آخر المستجدات على صعيد ملف المصالحة الوطنية، والجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس، لإنهاء الانقسام والتوصل لاتفاق سلام بين حركتي فتح وحماس، والعمل تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية على كامل الأرض الفلسطينية.

وأشاد فتوح بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مثمناً موقف إيطاليا حكومة وشعباً، الداعم للقضية الفلسطينية.

ومن ناحيته، أكد فيدلي، على دعم إيطاليا الدائم للقضية الفلسطينية، على كافة المستويات، وقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة، وإقامة دولته على حدود العام 1967.

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