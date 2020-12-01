الأسير المحرر أحمد عيد يُناشد الرئاسة لاستكمال علاجه بالمستشفيات الشمالية

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بالمساعدة في إكمال علاجي في المستشفيات الشمالية، حيث أنني مريض وأعاني ورم وثقب في الرئتين، وبحاجة طارئة إلى تحويلة طبية.وقال المواطن عيد، والذي أمضى في سجون الإحتلال خمس سنوات: "الأطباء حاولوا الحصول على مسحة من إحدى الرئتين لكن وجدوا فيها ثقباً، وأن أخذها فيه خطورة على حياتي، ولكن بالرغم من كل هذه المعاناة، وتدهور حالتي الصحية يرفض الإخوة إعطائي نموذج رقم واحد؛ لاستكمال علاجي، وإنقاذ حياتي".وأضاف عيد" يكفي ما أعاني به من حزن على طفلتي ريتال وسالي، اللتين استشهدتا نتيجة مأساة مخبز البنا في النصيرات قبل ما يقارب العام، وأنا اليوم بحاجة لأن تقفوا معي فى مرضي ومحنتي، حيث صحتي تتدهور بشكل كبير"وتابع: "ابنكم بحاجة لكم يا سيادة الرئيس، ورئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية، وأبناء الفتح الشرفاء، وأبناء شعبي ألا تخيبوا رجائي، واثق بالله أنكم ستقفون إلى جانبي ولن تتركوني، طالباً من الجميع الدعاء أن يشفيني الله، ويشفي كل مرضى المسلمين".