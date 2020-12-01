"الأوقاف" بغزة تُعيد فتح أربعة مساجد بالوسطى ورفح وتُغلق آخر في خانيونس

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بناءً على المتابعة الميدانية للمساجد، تقرر إعادة فتح مسجد الدعوة الواقع في المغازي بالمحافظة الوسطى، ومسجد أبو ذر الغفاري، وأبو عبيدة، وحذيفة في رفح الغربية بعد انتهاء مدة إغلاقها.



كما تقرر وفق تصريح لوزارة الأوقاف بغزة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إغلاق مسجد الإمام مالك الكائن في القرارة بمحافظة خانيونس مدة 48 ساعة اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الأربعاء بسبب إصابة بعض رواده بفيروس (كورونا).