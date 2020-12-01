شؤون فلسطينية

مؤسسة فيصل الحسيني تسلم 151 جهاز حاسوب لـ 14 مدرسة

مؤسسة فيصل الحسيني تسلم 151 جهاز حاسوب لـ 14 مدرسة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة فيصل الحسيني، فدوى الحسيني، أن المؤسسة تمكنت عبر مشروع اشتر/ي زمناً لمدارس القدس من تلبية احتياجات صفوف الثانوية العامة (التوجيهي) لأجهزة حاسوب محمولة في 14 مدرسة في المدينة، وذلك بدعم فلسطيني قُدم في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة من فلسطينيين في الوطن والمهجر ومن شركات فلسطينية محلية.

وذكرت أنه رغم استفادة 151 طالباً وطالبة ومعلماً ومعلمة، إلا أن الحاجة لأجهزة الحاسوب ما زالت كبيرة ليس للطلبة فحسب، ولكن لمعلميهم ومعلماتهم أيضاً؛ فحاجة المعلمين/ات لأجهزة حاسوب لا تقتصر على التعليم عن بعد فقط، وإنما هناك حاجة ماسة أيضاً لاستخدام هذه الأجهزة في إطار عملهم اليومي وخلال تعليمهم الوجاهي.

وأضافت أن جائحة كورونا كشفت عن هذه الحاجة الماسة لتمكين الكوادر التعليمية من مواصلة التعليم ذي الجودة في مدارس القدس، فيقدر عدد المعلمات والمعلمين الذين لا يملكون أجهزة (حسب دراسات المؤسسة) بـ 36% من المعلمين والمعلمات في القدس.

وفي هذا الإطار، أوضحت إكرام الوحيدي مديرة مدرسة الفتاة الشاملة الثانوية أن المدرسة كانت طوال السنوات الماضية تمتلك فقط 5 أجهزة يتم تداولها ما بين 26 معلمة، مؤكدةً أن حصول معلمات مدرستها عبر المشروع على 7 أجهزة إضافية، سيسهم في تسيير العملية التعليمية بشكل كبير، ولكن ما زالت المدرسة بحاجة للمزيد من أجهزة الحاسوب.

فيما أشارت عليا مطر مديرة مدرسة بنات شرفات، إلى ما عاناه طاقم المدرسة التعليمي بسبب عدم توفر أجهزة حاسوب، مبينة أن الطاقم حاول في البداية الاستعانة بأجهزة قديمة والتي لم تسعفهم، ما أجبرهم على التعليم عبر الهواتف النقالة. وأشارت إلى أن المدرسة حصلت على 4 أجهزة حاسوب حديثة عبر المشروع ستسهم في حل أزمتهم.

وقامت مؤسسة فيصل الحسيني خلال الأيام الماضية، وضمن المرحلة الثانية من مشروع اشتر/ي زمناً لمدارس القدس، بتسليم 7 مدارس ثانوية مقدسية 50 جهاز حاسوب محمول لتصبح مُلكية خاصة للمدارس المستفيدة، منها 21 جهاز حاسوب لاستخدام معلمات ومعلمي المرحلة الثانوية في 5 مدارس، وذلك استجابة لحاجة الطواقم التعليمية وتمكينهم من مواصلة التعليم عن بُعد في ظل الظروف الراهنة.

أما المدارس التي تسلمت أجهزة الحاسوب خلال الأسبوع الماضي، فهي مدرسة الشابات الشاملة الثانوية والتي تسلمت 21 جهاز حاسوب محمول، ومدرسة الأميرة بسمة الدامجة الثانوية وتسلمت 8 أجهزة، وذلك لاستخدام طالبات وطلاب الثانوية العامة في المدرستين. فيما تم تسليم أجهزة حاسوب محمول لاستخدام معلمات ومعلمي مرحلة الثانوية العامة في كل من: مدرسة الشابات المسلمات الثانوية (7 أجهزة)، ومدرسة الفتاة الشاملة الثانوية (4 أجهزة)، ومدرسة ذكور طلائع القدس (3 أجهزة)، ومدرسة بنات المسيرة الثانوية (3 أجهزة)، ومدرسة بنات شرفات الثانوية (4 أجهزة).

وقد تمكّنت مؤسسة فيصل الحسيني من توفير هذه الحزمة من أجهزة الحاسوب المحمول على إثر تبرع كل من مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، وصندوق وقفة عز، وشركة كهرباء محافظة القدس المحدودة، إلى جانب مساهمات عدد من المتبرعين والمتبرعات الأفراد.

ومن ناحية أخرى، أكدت مها الصفدي والدة طالبة في إحدى مدارس القدس، أهمية توفير أجهزة الحاسوب لمدارس وطلبة القدس، خاصة مع وجود عدد من الأخوة الطلبة في المنزل الواحد والذين قد يعتمدون على جهاز خلوي لمتابعة التعليم عن بُعد.

وأردفت أن الوضع في القدس صعب للغاية، فمعظم العائلات المقدسية لا تستطيع شراء أجهزة حاسوب لتمكين أبنائها وبناتها من التعلم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا. مضيفة أن العائلات تعاني جراء هذا الوضع خاصة فيما يتعلق بأبنائهم وبناتهم من طلبة الثانوية العامة، فهم في مرحلة انتقالية مهمة حيث يستعدون للانتقال إلى مرحلة الجامعة. وأعربت عن تقديرها لهذه المساهمة، مؤكدة أن هذه الأجهزة هي أمانة لدى العائلات يتوجب عليهم إعادتها إلى المدارس بعد الاستفادة منها حتى يستفيد منها المزيد من طلبة القدس غير القادرين على توفير أجهزة حاسوب.

ومع تسليم هذه الأجهزة يصل عدد الأجهزة التي تمكنت مؤسسة فيصل الحسيني من توفيرها منذ انطلاقة المشروع نهاية آب الماضي إلى 151 جهاز حاسوب بعد أن سلمت في الشهرين المنصرمين 101 جهازاً لصالح سبع مدارس ثانوية مقدسية مركزة عملها داخل أسوار البلدة القديمة ومحيطها وعلى المدارس التي تضم الصف الثاني عشر (التوجيهي). وقد استفادت بناء عليه مدارس رياض الأقصى ( الحرم الشريف)، مدرسة بنات النهضة الثانوية، مدرسة الأيتام المهنية، ومدرسة مارمتري، ومدرسة الفرير ومدرسة تيراسنطا في البلدة القديمة ومدرسة بنات الروضة الحديثة. وذلك بعد تبرع مقدّم من بنك القدس، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، بالإضافة إلى مساهمات المتبرعين الأفراد من الوطن والمهجر.

وتواصل المؤسسة استقبال تبرعات الأفراد والمؤسسات عبر مشروع اشترِ/ي زمناً لمدارس القدس والذي أطلقته على إثر ما كشفته دراسات مؤسسة فيصل الحسيني حول احتياجات مدارس القدس سيما في ظل تفشي فيروس كورونا والتحول إلى نظام التعليم الإلكتروني، حيث تبين أن أكثر من 5700 طالب وطالبة إضافة إلى أكثر من 1000 معلم ومعلمة قد لا يتمكنون من الانخراط في التعليم الإلكتروني بسبب عدم امتلاكهم لأجهزة حاسوب.

يُذكر أن مؤسسة فيصل الحسيني أطلقت المشروع من وحي مشروع الراحل فيصل الحسيني "اشتر/ي زمناً في القدس" الذي هدف إلى توجيه اهتمام الداعمين العرب والدوليين إلى دعم قضية القدس وتمكين مؤسساتها من الحفاظ على هويتها العربية المقدسية ومواجهة التحديات التي تحيط بها.

أخبار ذات صلة

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُعيد فتح أربعة مساجد بالوسطى ورفح وتُغلق آخر في خانيونس

"الأوقاف" بغزة تُعيد فتح أربعة مساجد بالوسطى ورفح وتُغلق آخر في خانيونس

طولكرم: قرارٌ بتمديد إغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة بسبب (كورونا)

طولكرم: قرارٌ بتمديد إغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة بسبب (كورونا)

الاحتلال يهدم منزلًا في صور باهر ويستولي على شاحنات في العيزرية

الاحتلال يهدم منزلًا في صور باهر ويستولي على شاحنات في العيزرية

قوات الاحتلال تنصب خيمة وحاجزاً عسكرياً جنوب جنين

قوات الاحتلال تنصب خيمة وحاجزاً عسكرياً جنوب جنين

الرئيس عباس يجدد دعوته للأمم المتحدة بالبدء بترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات

الرئيس عباس يجدد دعوته للأمم المتحدة بالبدء بترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات

النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية يعقدان اجتماعاً

النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية يعقدان اجتماعاً

طالع: رابط فحص المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

طالع: رابط فحص المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

الاحتلال يفكك معسكرًا وسط الخليل وتخوفات من إقامة مستوطنة

الاحتلال يفكك معسكرًا وسط الخليل وتخوفات من إقامة مستوطنة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُعيد فتح أربعة مساجد بالوسطى ورفح وتُغلق آخر في خانيونس

"الأوقاف" بغزة تُعيد فتح أربعة مساجد بالوسطى ورفح وتُغلق آخر في خانيونس

مؤسسة فيصل الحسيني تسلم 151 جهاز حاسوب لـ 14 مدرسة

مؤسسة فيصل الحسيني تسلم 151 جهاز حاسوب لـ 14 مدرسة

طولكرم: قرارٌ بتمديد إغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة بسبب (كورونا)

طولكرم: قرارٌ بتمديد إغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة بسبب (كورونا)

الاحتلال يهدم منزلًا في صور باهر ويستولي على شاحنات في العيزرية

الاحتلال يهدم منزلًا في صور باهر ويستولي على شاحنات في العيزرية

قوات الاحتلال تنصب خيمة وحاجزاً عسكرياً جنوب جنين

قوات الاحتلال تنصب خيمة وحاجزاً عسكرياً جنوب جنين

النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية يعقدان اجتماعاً

النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية يعقدان اجتماعاً

مزهر يدعو لبناء جبهة وطنية عريضة لمواجهة العدوان ومشاريع التصفية ونهج أوسلو

مزهر يدعو لبناء جبهة وطنية عريضة لمواجهة العدوان ومشاريع التصفية ونهج أوسلو

&#34;الخارجية&#34;: حالتا وفاة وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في تركيا

"الخارجية": حالتا وفاة وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في تركيا

منوعات

شاهد: جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية تستعرض حملها من عشيقها

شاهد: جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية تستعرض حملها من عشيقها

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: من مذكرات نادية لطفي..&#34;يا ريتهم طعنوني بشرفي&#34;

شاهد: من مذكرات نادية لطفي.."يا ريتهم طعنوني بشرفي"

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده &#34;كنت حقيقي لحد الثمالة&#34;

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده "كنت حقيقي لحد الثمالة"

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

عربي

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الجبير لـ &#34;ظريف&#34;: لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

الجبير لـ "ظريف": لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

وفد بحريني برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة يصل إلى إسرائيل

وفد بحريني برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة يصل إلى إسرائيل

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة