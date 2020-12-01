شؤون فلسطينية

طولكرم: قرارٌ بتمديد إغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة بسبب (كورونا)

طولكرم: قرارٌ بتمديد إغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة بسبب (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وبالتشاور مع الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ وبلدية عنبتا، عن تمديد إغلاق بلدة عنبتا.

وسيكون الإغلاق وفق تصريح للمحافظة، ابتداءً من الساعة 11 صباحا من يوم غد الأربعاء إلى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس القادم، باستثناء المخابز والصيدليات .

وقال أبو بكر: إن هذا التمديد جاء في ظل الارتفاع بعدد الإصابات بفيروس (كورونا) وفي إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي الفيروس، وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وجدد التأكيد على أهمية الإجراءات الوقائية واتخاذ سبل السلامة العامة لكسر سلسلة الوباء، متمنيا  السلامة للجميع.

يشار الى ان عدد الاصابات النشطة في البلدة ارتفع خلال اليومين الماضيين الى 95 اصابة حسب كشوفات وزارة الصحة.

أخبار ذات صلة

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُعيد فتح أربعة مساجد بالوسطى ورفح وتُغلق آخر في خانيونس

"الأوقاف" بغزة تُعيد فتح أربعة مساجد بالوسطى ورفح وتُغلق آخر في خانيونس

مؤسسة فيصل الحسيني تسلم 151 جهاز حاسوب لـ 14 مدرسة

مؤسسة فيصل الحسيني تسلم 151 جهاز حاسوب لـ 14 مدرسة

الاحتلال يهدم منزلًا في صور باهر ويستولي على شاحنات في العيزرية

الاحتلال يهدم منزلًا في صور باهر ويستولي على شاحنات في العيزرية

قوات الاحتلال تنصب خيمة وحاجزاً عسكرياً جنوب جنين

قوات الاحتلال تنصب خيمة وحاجزاً عسكرياً جنوب جنين

الرئيس عباس يجدد دعوته للأمم المتحدة بالبدء بترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات

الرئيس عباس يجدد دعوته للأمم المتحدة بالبدء بترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات

النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية يعقدان اجتماعاً

النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية يعقدان اجتماعاً

طالع: رابط فحص المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

طالع: رابط فحص المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

الاحتلال يفكك معسكرًا وسط الخليل وتخوفات من إقامة مستوطنة

الاحتلال يفكك معسكرًا وسط الخليل وتخوفات من إقامة مستوطنة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُعيد فتح أربعة مساجد بالوسطى ورفح وتُغلق آخر في خانيونس

"الأوقاف" بغزة تُعيد فتح أربعة مساجد بالوسطى ورفح وتُغلق آخر في خانيونس

مؤسسة فيصل الحسيني تسلم 151 جهاز حاسوب لـ 14 مدرسة

مؤسسة فيصل الحسيني تسلم 151 جهاز حاسوب لـ 14 مدرسة

طولكرم: قرارٌ بتمديد إغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة بسبب (كورونا)

طولكرم: قرارٌ بتمديد إغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة بسبب (كورونا)

الاحتلال يهدم منزلًا في صور باهر ويستولي على شاحنات في العيزرية

الاحتلال يهدم منزلًا في صور باهر ويستولي على شاحنات في العيزرية

قوات الاحتلال تنصب خيمة وحاجزاً عسكرياً جنوب جنين

قوات الاحتلال تنصب خيمة وحاجزاً عسكرياً جنوب جنين

النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية يعقدان اجتماعاً

النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية يعقدان اجتماعاً

مزهر يدعو لبناء جبهة وطنية عريضة لمواجهة العدوان ومشاريع التصفية ونهج أوسلو

مزهر يدعو لبناء جبهة وطنية عريضة لمواجهة العدوان ومشاريع التصفية ونهج أوسلو

&#34;الخارجية&#34;: حالتا وفاة وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في تركيا

"الخارجية": حالتا وفاة وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في تركيا

منوعات

شاهد: جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية تستعرض حملها من عشيقها

شاهد: جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية تستعرض حملها من عشيقها

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: من مذكرات نادية لطفي..&#34;يا ريتهم طعنوني بشرفي&#34;

شاهد: من مذكرات نادية لطفي.."يا ريتهم طعنوني بشرفي"

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده &#34;كنت حقيقي لحد الثمالة&#34;

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده "كنت حقيقي لحد الثمالة"

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

عربي

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الجبير لـ &#34;ظريف&#34;: لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

الجبير لـ "ظريف": لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

وفد بحريني برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة يصل إلى إسرائيل

وفد بحريني برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة يصل إلى إسرائيل

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة