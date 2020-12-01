شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تنصب خيمة وحاجزاً عسكرياً جنوب جنين

قوات الاحتلال تنصب خيمة وحاجزاً عسكرياً جنوب جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نصب العشرات من جنود الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، خيمة في أراضي بلدة عرابة كانت معسكرا لجيش الاحتلال حيث أخلته منذ 20 عاماً.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الأرض قرب مدخل بلدة عرابة الرئيسي وطردت مزارعاً كان متواجد بداخله، ونصبت خيمة عسكرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على دوار بلدة عرابة، وشرعت بإيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم.

أخبار ذات صلة

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُعيد فتح أربعة مساجد بالوسطى ورفح وتُغلق آخر في خانيونس

"الأوقاف" بغزة تُعيد فتح أربعة مساجد بالوسطى ورفح وتُغلق آخر في خانيونس

مؤسسة فيصل الحسيني تسلم 151 جهاز حاسوب لـ 14 مدرسة

مؤسسة فيصل الحسيني تسلم 151 جهاز حاسوب لـ 14 مدرسة

طولكرم: قرارٌ بتمديد إغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة بسبب (كورونا)

طولكرم: قرارٌ بتمديد إغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة بسبب (كورونا)

الاحتلال يهدم منزلًا في صور باهر ويستولي على شاحنات في العيزرية

الاحتلال يهدم منزلًا في صور باهر ويستولي على شاحنات في العيزرية

الرئيس عباس يجدد دعوته للأمم المتحدة بالبدء بترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات

الرئيس عباس يجدد دعوته للأمم المتحدة بالبدء بترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات

النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية يعقدان اجتماعاً

النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية يعقدان اجتماعاً

طالع: رابط فحص المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

طالع: رابط فحص المنحة القطرية للأسر المتعففة في القطاع

الاحتلال يفكك معسكرًا وسط الخليل وتخوفات من إقامة مستوطنة

الاحتلال يفكك معسكرًا وسط الخليل وتخوفات من إقامة مستوطنة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تُعيد فتح أربعة مساجد بالوسطى ورفح وتُغلق آخر في خانيونس

"الأوقاف" بغزة تُعيد فتح أربعة مساجد بالوسطى ورفح وتُغلق آخر في خانيونس

مؤسسة فيصل الحسيني تسلم 151 جهاز حاسوب لـ 14 مدرسة

مؤسسة فيصل الحسيني تسلم 151 جهاز حاسوب لـ 14 مدرسة

طولكرم: قرارٌ بتمديد إغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة بسبب (كورونا)

طولكرم: قرارٌ بتمديد إغلاق بلدة عنبتا 48 ساعة بسبب (كورونا)

الاحتلال يهدم منزلًا في صور باهر ويستولي على شاحنات في العيزرية

الاحتلال يهدم منزلًا في صور باهر ويستولي على شاحنات في العيزرية

قوات الاحتلال تنصب خيمة وحاجزاً عسكرياً جنوب جنين

قوات الاحتلال تنصب خيمة وحاجزاً عسكرياً جنوب جنين

النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية يعقدان اجتماعاً

النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية يعقدان اجتماعاً

مزهر يدعو لبناء جبهة وطنية عريضة لمواجهة العدوان ومشاريع التصفية ونهج أوسلو

مزهر يدعو لبناء جبهة وطنية عريضة لمواجهة العدوان ومشاريع التصفية ونهج أوسلو

&#34;الخارجية&#34;: حالتا وفاة وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في تركيا

"الخارجية": حالتا وفاة وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في تركيا

منوعات

شاهد: جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية تستعرض حملها من عشيقها

شاهد: جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية تستعرض حملها من عشيقها

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: من مذكرات نادية لطفي..&#34;يا ريتهم طعنوني بشرفي&#34;

شاهد: من مذكرات نادية لطفي.."يا ريتهم طعنوني بشرفي"

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده &#34;كنت حقيقي لحد الثمالة&#34;

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده "كنت حقيقي لحد الثمالة"

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

عربي

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الجبير لـ &#34;ظريف&#34;: لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

الجبير لـ "ظريف": لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

وفد بحريني برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة يصل إلى إسرائيل

وفد بحريني برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة يصل إلى إسرائيل

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة