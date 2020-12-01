قوات الاحتلال تنصب خيمة وحاجزاً عسكرياً جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

نصب العشرات من جنود الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، خيمة في أراضي بلدة عرابة كانت معسكرا لجيش الاحتلال حيث أخلته منذ 20 عاماً.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الأرض قرب مدخل بلدة عرابة الرئيسي وطردت مزارعاً كان متواجد بداخله، ونصبت خيمة عسكرية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على دوار بلدة عرابة، وشرعت بإيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم.