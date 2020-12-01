بيني غانتس: سنصوت غدًا بـ "نعم" على حل كنيست

وتابع في مؤتمر صحفي: "نتنياهو يريد أن يجعلنا إحدى الدول الفاشلة، نتنياهو لم يكذب علي بل عليكم، لم يخدعني بل خدعكم - نتنياهو حوّل مواجهة (كورونا) إلى حملة انتخابية، قدم كل خطوة على أنها إنجاز له وكأنها ليست جهدا من عدة وزارات، كل هذا يحدث لسبب واحد ان نتنياهو يخوض معركة من أجل بقائه - بينما هناك مليون عاطل عن العمل، دولة إسرائيل لم تقر الميزانية".

وكان نتنياهو وجه كلمة لغانتس قائلا: "يا بني غانتس يجب الآن إحداث تحول جذري في السياسة لصالح مواطني إسرائيل"، هذا ما يجب القيام به الآن وأطلب منك القيام به، لا تجر إسرائيل لانتخابات جديدة لمصالح شخصية".