ديوان الموظفين بغزة يعلن عن وظائف لوزارة الأوقاف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن ديوان الموظفين العام بغزة، عن وظائف موظفين وموظفات شؤون دينية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.



وكان رئيس الديوان يوسف الكيالي، قد أعلن أن هذا الأسبوع سيشهد الإعلان عن عدة وظائف حكومية للشؤون الدينية، حيث سيتم البدء بتنفيذ إعلانات الوظائف الجديدة، وسيتم بعدها بأسبوعين الإعلان عن وظائف الخدمات المسجدية، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.



وأكد الكيالي أن الديوان يعتمد في آليات التوظيف على مبدأ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والتنافس العام على الوظيفة التي يتم الإعلان عنها.