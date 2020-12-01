رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات السموع وريف دورا

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم رئيس وممثلي بلدية السموع في اجتماع بحث الإشكاليات التي تعاني منها المنطقة والمرتبطة بالحاجة إلى مشاريع تطويرية لتحسين الوضع المائي فيها.



وتضمن اللقاء تطرق رئيس البلدية السيد حاتم المحاريق لمجموعة من الاحتياجات على رأسها زيادة كميات المياه المخصصة للسموع لتسد حاجة السكان لا سيما في المناطق البعيدة التي تعاني من قلة كميات المياه الواصلة اليها، بالاضافة الى إعادة تأهيل شبكة المياه التي تعتبر قديمة ومهترئة وتتسبب بفقدان كميات كبيرة من المياه، والحاجة الماسة الى بناء خزان مياه لتجميع المياه وتوزيعها بعدالة.



من جانبه أكد غنيم على ان سلطة المياه أدرجت هذه المشاريع التطويرية ضمن قائمة المشاريع المعدة في خطتها التطويرية ولكن ونتيجة للظروف السياسية وما رافقها من تضييق مالي أدى الى عدم اعتماد الموازنة العامة وعدم تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والهامة.



مشيرا الى أنه سيتم دراسة كافة المطالب التي تقدمت بها بلدية السموع من قبل الطواقم المختصة ووضع التصور المناسب لتحسين الوضع المائي، وكذلك ما يتعلق بزيادة الحصة المائية لها دون المساس بحصة التجمعات الاخرى، والعمل على توفير تمويل مالي من قبل الجهات المانحة لإقامة خزان المياه في البلدة، وتوفير مواسير لتحسين وضع الشبكة فيها.



وفي لقاء منفصل التقى رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم برئيس مجلس الخدمات المشترك لريف دورا محمد عمرو حيث بحث معه الإشكاليات المتعلقة بكميات المياه ومشكلة الفاقد المرتفع الذي تعاني منه بعض التجمعات والذي يؤثر سلبا على حصة الأفراد.



حيث تطرق اللقاء إلى حاجة المنطقة العمل على توسعة شبكة المياه الحالية لتحسين كميات المياه. الى جانب ايجاد الحلول المناسبة للتقليل من نسبة الفاقد العالية في المياه و التعديات المتكررة على الخطوط.



وفي هذا الجانب تم الاتفاق على أن تقوم الطواقم الفنية ببحث الإمكانيات المتاحة التي تساهم في حل الإشكاليات الحالية وتحسين الوضع المائي



هذا وتسعى سلطة المياه على تطوير وتحسين البنية التحتية وتقليل الفاقد في المياه واستغلال هذه الكميات لتوزيعها بشكل أفضل من خلال إدراجها جملة من المشاريع المرتبطة بالمياه والصرف الصحي لمختلف التجمعات خلال الأعوام القادمة تحسين الخدمة المقدمة للمواطن.