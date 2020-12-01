الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية توسعت لأكبر حد خلال أربع سنوات

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، النشاط الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.



وأشار في بيان له في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى أن الاستيطان توسع إلى أكبر قدر له خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وقال الأمين العام في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "توسع الاستيطان والخطط للبناء لا يزال مستمرا، وقد وصلت عمليات تدمير البيوت الفلسطينية والاستحواذ عليها من قبل السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى أعلى مستوى خلال أربع سنوات".



وأضاف أن "هذه الأعمال تتناقض مع القانون الدولي وتقوض آفاق بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة".