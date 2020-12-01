قوات القمع تقتحم قسم "6" بسجن (النقب) وتنقل أسرى لأقسام أخرى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قسم "6" في سجن النقب، وأجرت تفتيشات واسعة فيه.



وقال نادي الأسير في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء، ان إدارة السجن أخرجت 80 أسيرا يقبعون في القسم المذكور، ونقلتهم إلى أقسام أخرى داخله.