الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 51 حالة وفاة و4187 إصابة جديدة بالفيروس.





وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2.802 وفاة، والإصابات إلى 223,617 إصابة.



وأضافت الوزارة، في الموجز الإعلامي الصادر عنها وعن رئاسة الوزراء، أن عدد الحالات النشطة حاليّا في المملكة بلغ 57,856، كما أدخل إلى المستشفيات المعتمدة للعلاج اليوم 209 حالات، وغادرت 189 حالة بعد شفائها، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّا 1,809 حالات منها 426 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الثلاثاء، تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).