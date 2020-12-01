عربي

الجبير لـ "ظريف": لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

الجبير لـ "ظريف": لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، على تصريح لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بأن عملية اغتيال العالم النووي، محسن فخري زادة، هي "مؤامرة سعودية أمريكية صهيونية".

 وقال في سلسلة تغريدات عبر (تويتر): "لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة".

ورأى الجبير أن "اليأس دفع وزير خارجية إيران، لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران. وربما عندما يحدث زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضا"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وشدد على أن "الاغتيالات لا نقرها بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة، على عكس النظام الإيراني القائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني عام 1979".

وتوجه إلى ظريف قائلا: "يمكنك أن تسألنا وتسأل دولا عديدة وستعرف بأننا فقدنا العديد من مواطنينا بسبب سلوك إيران الإجرامي وغير القانوني".

أخبار ذات صلة

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

وفد بحريني برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة يصل إلى إسرائيل

وفد بحريني برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة يصل إلى إسرائيل

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل

وزير البترول: إيطاليا شريك هام لمصر لتصدير الغاز من منطقة الشرق الأوسط

وزير البترول: إيطاليا شريك هام لمصر لتصدير الغاز من منطقة الشرق الأوسط

دولتان أوروبيتان تُعلنان (حزب الله) اللبناني منظمة &#34;إرهابية&#34;

دولتان أوروبيتان تُعلنان (حزب الله) اللبناني منظمة "إرهابية"

صحيفة لبنانية: قائد فيلق القدس زار لبنان سراً ووجه طلباً من (حزب الله)

صحيفة لبنانية: قائد فيلق القدس زار لبنان سراً ووجه طلباً من (حزب الله)

مصر: النيابة العامة تعلن إغلاق قضية ريجيني مؤقتا وتكشف عن &#34;تحفظات&#34;

مصر: النيابة العامة تعلن إغلاق قضية ريجيني مؤقتا وتكشف عن "تحفظات"

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إيطاليا: تسجيل ارتفاع كبير في عدد وفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا: تسجيل ارتفاع كبير في عدد وفيات فيروس (كورونا)

اشتية وممثل الاتحاد الأوربي يطلقان المنصة الفلسطينية الاوروبية لبنوك الاستثمار

اشتية وممثل الاتحاد الأوربي يطلقان المنصة الفلسطينية الاوروبية لبنوك الاستثمار

خريشة: بعثة الاتحاد الأوروبي بجنيف تطلق نداءً يطالب بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساءلة إسرائيل

خريشة: بعثة الاتحاد الأوروبي بجنيف تطلق نداءً يطالب بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساءلة إسرائيل

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

&#34;التربية&#34; و(أونروا) تجددان التأكيد على دعم التعليم رغم مشهد الوباء

"التربية" و(أونروا) تجددان التأكيد على دعم التعليم رغم مشهد الوباء

تعليق الدوام في مدرسة قفين الأساسية العليا بسبب (كورونا)

تعليق الدوام في مدرسة قفين الأساسية العليا بسبب (كورونا)

العالول: من نتائج زيارة الرئيس للأردن ومصر تشكيل لجنة للعمل المشترك لتحقيق رؤيته

العالول: من نتائج زيارة الرئيس للأردن ومصر تشكيل لجنة للعمل المشترك لتحقيق رؤيته

طولكرم: إغلاق بنك القاهرة عمان بسبب فيروس (كورونا)

طولكرم: إغلاق بنك القاهرة عمان بسبب فيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية تستعرض حملها من عشيقها

شاهد: جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية تستعرض حملها من عشيقها

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: من مذكرات نادية لطفي..&#34;يا ريتهم طعنوني بشرفي&#34;

شاهد: من مذكرات نادية لطفي.."يا ريتهم طعنوني بشرفي"

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده &#34;كنت حقيقي لحد الثمالة&#34;

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده "كنت حقيقي لحد الثمالة"

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

عربي

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الجبير لـ &#34;ظريف&#34;: لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

الجبير لـ "ظريف": لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل