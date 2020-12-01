شؤون فلسطينية

إيطاليا: تسجيل ارتفاع كبير في عدد وفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا: تسجيل ارتفاع كبير في عدد وفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19). 

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 785 وفاة جديدة بالفيروس، بارتفاع من 672 حالة في اليوم السابق و541 يوم الأحد.

وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 19350 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بارتفاع من 16377 حالة في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا إجمالا 56361 حالة وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت أكثر من 1.6 مليون إصابة منذ تفشي الوباء.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية توسعت لأكبر حد خلال أربع سنوات

الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية توسعت لأكبر حد خلال أربع سنوات

اشتية وممثل الاتحاد الأوربي يطلقان المنصة الفلسطينية الاوروبية لبنوك الاستثمار

اشتية وممثل الاتحاد الأوربي يطلقان المنصة الفلسطينية الاوروبية لبنوك الاستثمار

خريشة: بعثة الاتحاد الأوروبي بجنيف تطلق نداءً يطالب بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساءلة إسرائيل

خريشة: بعثة الاتحاد الأوروبي بجنيف تطلق نداءً يطالب بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساءلة إسرائيل

أبو هولي: صرف راتب كامل لـ 28 ألف موظف بوكالة (أونروا) الأحد المقبل

أبو هولي: صرف راتب كامل لـ 28 ألف موظف بوكالة (أونروا) الأحد المقبل

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

اشتية: لا بد من تأسيس شركة كهرباء واحدة لكل فلسطين

اشتية: لا بد من تأسيس شركة كهرباء واحدة لكل فلسطين

&#34;الصحة&#34; بغزة تصدر بياناً مهما في ظل تزايد عدد إصابات (كورونا) بالقطاع

"الصحة" بغزة تصدر بياناً مهما في ظل تزايد عدد إصابات (كورونا) بالقطاع

&#34;التربية&#34; و(أونروا) تجددان التأكيد على دعم التعليم رغم مشهد الوباء

"التربية" و(أونروا) تجددان التأكيد على دعم التعليم رغم مشهد الوباء

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إيطاليا: تسجيل ارتفاع كبير في عدد وفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا: تسجيل ارتفاع كبير في عدد وفيات فيروس (كورونا)

اشتية وممثل الاتحاد الأوربي يطلقان المنصة الفلسطينية الاوروبية لبنوك الاستثمار

اشتية وممثل الاتحاد الأوربي يطلقان المنصة الفلسطينية الاوروبية لبنوك الاستثمار

خريشة: بعثة الاتحاد الأوروبي بجنيف تطلق نداءً يطالب بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساءلة إسرائيل

خريشة: بعثة الاتحاد الأوروبي بجنيف تطلق نداءً يطالب بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساءلة إسرائيل

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

&#34;التربية&#34; و(أونروا) تجددان التأكيد على دعم التعليم رغم مشهد الوباء

"التربية" و(أونروا) تجددان التأكيد على دعم التعليم رغم مشهد الوباء

تعليق الدوام في مدرسة قفين الأساسية العليا بسبب (كورونا)

تعليق الدوام في مدرسة قفين الأساسية العليا بسبب (كورونا)

العالول: من نتائج زيارة الرئيس للأردن ومصر تشكيل لجنة للعمل المشترك لتحقيق رؤيته

العالول: من نتائج زيارة الرئيس للأردن ومصر تشكيل لجنة للعمل المشترك لتحقيق رؤيته

طولكرم: إغلاق بنك القاهرة عمان بسبب فيروس (كورونا)

طولكرم: إغلاق بنك القاهرة عمان بسبب فيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية تستعرض حملها من عشيقها

شاهد: جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية تستعرض حملها من عشيقها

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: من مذكرات نادية لطفي..&#34;يا ريتهم طعنوني بشرفي&#34;

شاهد: من مذكرات نادية لطفي.."يا ريتهم طعنوني بشرفي"

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده &#34;كنت حقيقي لحد الثمالة&#34;

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده "كنت حقيقي لحد الثمالة"

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

عربي

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الجبير لـ &#34;ظريف&#34;: لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

الجبير لـ "ظريف": لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل