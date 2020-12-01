إيطاليا: تسجيل ارتفاع كبير في عدد وفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 785 وفاة جديدة بالفيروس، بارتفاع من 672 حالة في اليوم السابق و541 يوم الأحد.



وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 19350 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بارتفاع من 16377 حالة في اليوم السابق.



وسجلت إيطاليا إجمالا 56361 حالة وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، كما سجلت أكثر من 1.6 مليون إصابة منذ تفشي الوباء.



رام الله - دنيا الوطنسجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً كبيراً في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).