خريشة: بعثة الاتحاد الأوروبي بجنيف تطلق نداءً يطالب بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساءلة إسرائيل

أطلقت بعثة الاتحاد الاوروبي في جنيف نداء يطالب بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساءلة اسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها بحق شعبنا التي طالت أراضيهم ومنازلهم وأوضاعهم الانسانية سيما الاطفال.



وقال مندوب فلسطين الدائم في جنيف والمؤسسات الدولية الاخرى لدى سويسرا، إبراهيم خريشة إن المشاركين في البعثة ومنهم مفوض الاتحاد الاوروبي ومفوض شؤون اللاجئين ومسؤول ملف الشرق الاوسط ومنظمة الصليب الأحمر الدولي وممثل منظمة الصحة، أجمعوا على أهمية توفير الدعم الدولي لأبناء شعبنا جراء ما يتعرضون له من اوضاع انسانية صعبة جراء الاحتلال وانتشار فيروس (كورونا).



وأشار خريشة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الدور الهام الذي أبداه ممثل الصليب الأحمر في الاجتماع بعرض أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وانتشار فيروس (كورونا) في السجون وكذلك سياسة الاهمال الطبي التي تمارس بحقهم والتنكيل بهم ومطالبته بأن للمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاقية جنيف على الاسرى.



وأضاف مندوب فلسطين الدائم في جنيف والمؤسسات الدولية الاخرى لدى سويسرا، أن التحركات متواصلة مع المؤسسات الدولية للإعداد للدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان في جنيف نهاية شباط/فبراير القادم والتي تتضمن مجموعة من التقارير حول فلسطين.

رام الله - دنيا الوطن