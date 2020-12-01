أبو هولي: صرف راتب كامل لـ 28 ألف موظف بوكالة (أونروا) الأحد المقبل





وأشار إلى أن حل هذه الأزمة جاء بدعم مالي من السويد واستقراض المفوض العام للوكالة 40 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة.



وأوضح أبو هولي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن المفوض العام للوكالة قام بزيارة عديد المخيمات في لبنان وسوريا وغزة وشاهد حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون خاصة بعد تفشي فيروس (كورونا) الأمر الذي ساهم في إضافة 20 مليون دولار على القرض.



وشدد أبو هولي على ضرورة حشد دعم مالي للوكالة من خلال المؤتمر الدولي للمانحين الذي يعقد بداية العام المقبل، مشيراً إلى استمرار الاتصالات والتحركات من قبل السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد شتية ومنظمة التحرير من أجل التحضير الجيد للمؤتمر.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحريرد. أحمد أبو هولي، أنه سيتم صرف راتب كامل لـ 28 ألف موظف في وكالة (أونروا) عن شهر تشرين ثاني/نوفمبر المنصرم يوم الأحد القادم.