دولي

وكالة الدواء الأوروبية ستنظر بطلب ترخيص لقاح مجموعتي فايزر وبايونتيك بهذا الموعد

وكالة الدواء الأوروبية ستنظر بطلب ترخيص لقاح مجموعتي فايزر وبايونتيك بهذا الموعد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
في بيان لهما، أعلنت "بايونتيك" الألمانية وشريكتها "فايزر" الأمريكية اليوم الثلاثاء، تقديم طلب للحصول على ترخيص للقاح (كوفيد-19) في الاتحاد الأوروبي، ما يعطي الأمل بتوفر أول اللقاحات في كانون الأول/ديسمبر.

وتضمن بيان المجموعتين أنهما تقدمتا بطلب الاثنين من الوكالة الأوروبية للأدوية "للحصول على ترخيص مشروط لتسويق" لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات بانه فعال بنسبة 95% ضد (كوفيد-19). 

وأضاف البيان أن اللقاح "سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020" في حال نال الترخيص اللازم، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأعلنت وكالة الدواء الأوروبية أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا في 29 ديسمبر/كانون الأول "كموعد أقصى" للنظر في موافقة عاجلة لتسويق لقاح بايونتيك وفايزر.

وقالت الوكالة الناظمة في بيان: "في حال كانت المعطيات المقدمة متينة بما يكفي للتوصل لاستنتاجات حول نوعية وسلامة اللقاح فإن وكالة الدواء الأوروبية... ستستكمل دراستها خلال اجتماع استثنائي مقرر في 29 كانون الأول/ديسمبر الحالي كموعد أقصى". 

وكانت فايزر وبيونتيك قد أعلنتا في وقت سابق أنهما تقدمتا بطلب للحصول على موافقة مشروطة من الاتحاد الأوروبي للقاحهما، عقب طلب مماثل في الولايات المتحدة.

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