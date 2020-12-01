عربي

وفد بحريني برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة يصل إلى إسرائيل

وفد بحريني برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة يصل إلى إسرائيل
وزير الصناعة البحريني
رام الله - دنيا الوطن
وصل إلى إسرائيل، وفد بحريني برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني، في إطار تطبيق اتفاق التطبيع بين الجانبين. 

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الوفد يضم 40 شخصاً بضمنهم رؤساء المرافق الاقتصادية، ومديرو بنوك وشركات اقتصادية كبيرة. 

وسيمكث الضيوف في إسرائيل ثلاثة أيام، يجتمعون خلالها مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية غابي اشكنازي ووزيري الاقتصاد والسياحة عمير بيرتس واوريت فركش هكوهين. 

ويتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين الدولتين خلال الزيارة.

أخبار ذات صلة

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الجبير لـ &#34;ظريف&#34;: لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

الجبير لـ "ظريف": لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل

وزير البترول: إيطاليا شريك هام لمصر لتصدير الغاز من منطقة الشرق الأوسط

وزير البترول: إيطاليا شريك هام لمصر لتصدير الغاز من منطقة الشرق الأوسط

دولتان أوروبيتان تُعلنان (حزب الله) اللبناني منظمة &#34;إرهابية&#34;

دولتان أوروبيتان تُعلنان (حزب الله) اللبناني منظمة "إرهابية"

صحيفة لبنانية: قائد فيلق القدس زار لبنان سراً ووجه طلباً من (حزب الله)

صحيفة لبنانية: قائد فيلق القدس زار لبنان سراً ووجه طلباً من (حزب الله)

مصر: النيابة العامة تعلن إغلاق قضية ريجيني مؤقتا وتكشف عن &#34;تحفظات&#34;

مصر: النيابة العامة تعلن إغلاق قضية ريجيني مؤقتا وتكشف عن "تحفظات"

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

إيطاليا: تسجيل ارتفاع كبير في عدد وفيات فيروس (كورونا)

إيطاليا: تسجيل ارتفاع كبير في عدد وفيات فيروس (كورونا)

اشتية وممثل الاتحاد الأوربي يطلقان المنصة الفلسطينية الاوروبية لبنوك الاستثمار

اشتية وممثل الاتحاد الأوربي يطلقان المنصة الفلسطينية الاوروبية لبنوك الاستثمار

خريشة: بعثة الاتحاد الأوروبي بجنيف تطلق نداءً يطالب بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساءلة إسرائيل

خريشة: بعثة الاتحاد الأوروبي بجنيف تطلق نداءً يطالب بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ومساءلة إسرائيل

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

&#34;التربية&#34; و(أونروا) تجددان التأكيد على دعم التعليم رغم مشهد الوباء

"التربية" و(أونروا) تجددان التأكيد على دعم التعليم رغم مشهد الوباء

تعليق الدوام في مدرسة قفين الأساسية العليا بسبب (كورونا)

تعليق الدوام في مدرسة قفين الأساسية العليا بسبب (كورونا)

العالول: من نتائج زيارة الرئيس للأردن ومصر تشكيل لجنة للعمل المشترك لتحقيق رؤيته

العالول: من نتائج زيارة الرئيس للأردن ومصر تشكيل لجنة للعمل المشترك لتحقيق رؤيته

طولكرم: إغلاق بنك القاهرة عمان بسبب فيروس (كورونا)

طولكرم: إغلاق بنك القاهرة عمان بسبب فيروس (كورونا)

منوعات

شاهد: جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية تستعرض حملها من عشيقها

شاهد: جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية تستعرض حملها من عشيقها

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: من مذكرات نادية لطفي..&#34;يا ريتهم طعنوني بشرفي&#34;

شاهد: من مذكرات نادية لطفي.."يا ريتهم طعنوني بشرفي"

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده &#34;كنت حقيقي لحد الثمالة&#34;

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده "كنت حقيقي لحد الثمالة"

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

عربي

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الجبير لـ &#34;ظريف&#34;: لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

الجبير لـ "ظريف": لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل