وفد بحريني برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة يصل إلى إسرائيل





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الوفد يضم 40 شخصاً بضمنهم رؤساء المرافق الاقتصادية، ومديرو بنوك وشركات اقتصادية كبيرة.





وسيمكث الضيوف في إسرائيل ثلاثة أيام، يجتمعون خلالها مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية غابي اشكنازي ووزيري الاقتصاد والسياحة عمير بيرتس واوريت فركش هكوهين.





ويتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين الدولتين خلال الزيارة.





رام الله - دنيا الوطنوصل إلى إسرائيل، وفد بحريني برئاسة وزير التجارة والصناعة والسياحة زايد الزياني، في إطار تطبيق اتفاق التطبيع بين الجانبين.