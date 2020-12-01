"الصحة" بغزة تصدر بياناً مهما في ظل تزايد عدد إصابات (كورونا) بالقطاع





كما يجري زيادة الطواقم الصحية المناسبة للتعامل مع حجم الإصابات بالإضافة الى رفع قدرات المختبر المركزي لاجراء المزيد من الفحوصات اليومية.

أمام زيادة عدد الاصابات في قطاع غزة، فإن وزارة الصحة تبذل جهوداً استثنائية لتعزيز قدراتها ومواءمة إجراءاتها، وقد أصدرت قراراً بشأن تنظيم إجراءات فحص (كوفيد-19) والتعامل مع المخالطين والمشتبه باصابتهم وإعطاء الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات، في الوقت الذي زادت فيه عدد الأسرة المخصصة لحالات (كوفيد-19) عموماً وأسرة العناية خصوصا والتي أصبحت 150 سرير وجاري زيادتها لتصبح 200 سرير عناية.