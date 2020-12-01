قوات الاحتلال تتلف كميات من الخضار لمزارعين جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أتلفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، كميات من الخضار لمزارعين في منطقة الهجري الزراعية، قرب مخيم الفوار جنوب الخليل، بعد أن منعتهم من بيعها.



وأكد المزارع محمد عيسى أبو مقدم، ان قوات الاحتلال أتلفت كميات من الخضار التي يبيعها المزارعون مقابل أراضيهم الزراعية على الخط الالتفافي بين مخيم الفوار ومدينة الخليل، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منهم والشراء، مشيرا الى أن خسائر كبيرة لحقت بمحاصيلهم الزراعية والعرائش، نتيجة تدميرها من قبل قوات الاحتلال.