زياد أبو عمرو يهدد إدارة دنيا الوطن بالتهجم على منازلهم من خلال عائلته

تفاجأت إدارة دنيا الوطن، بتواصل شخص يدعى نادر أبو عمرو، عرف نفسه بأنه ابن عم نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، مع نائب المدير العام لدنيا الوطن، محمد عيسى، مهدداً بالتهجم على منزله، بعد نشر مقال للصحفي محمد عوض، عن زيارات زياد أبو عمرو إلى غزة.





وتتقدم دنيا الوطن بشكوى إلى الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد إشتية، والسيد النائب العام، ضد بلطجة أبو عمرو.





كما تقدمت بشكوى للشرطة بغزة لتوفير الحماية إثر هذا التحديد وتحمل زياد أبو عمرو شخصياً مسؤولية أي اعتداء يمس عائلات إدارة وموظفي دنيا الوطن.



رام الله - دنيا الوطن