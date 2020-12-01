تعليق الدوام في مدرسة قفين الأساسية العليا بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت مديرية التربية والتعليم في طولكرم، اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدوام في مدرسة بنات قفين الأساسية العليا شمال المحافظة، لمدة 14 يوما بسبب فيروس (كورونا).



وافادت المديرية في بيان صحفي، أن هذا الاغلاق جاء لمتابعة الحالة الوبائية بالمدرسة والقيام بإجراءات التعقيم الشامل.



وأوضحت انه سيتم تجهيز برنامج للتعليم عن بعد، على أن تؤجل الامتحانات لحين استئناف الدوام في 13 من الشهر الجاري، بناء على جدول جديد سيتم نشره لاحقا.