شؤون فلسطينية

العالول: من نتائج زيارة الرئيس للأردن ومصر تشكيل لجنة للعمل المشترك لتحقيق رؤيته

العالول: من نتائج زيارة الرئيس للأردن ومصر تشكيل لجنة للعمل المشترك لتحقيق رؤيته
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، أن من نتائج 
زيارة الرئيس محمود عباس إلى الأردن ومصر، أنه سيكون هناك لجنة وتنسيق للعمل المشترك لتحقيق رؤية الرئيس لعقد المؤتمر الدولي.

وبين في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن 
الاتصالات مع دول العالم ستتواصل بالخصوص.

وشدد العالول على أهمية الحراك الفلسطيني على المستوى العربي خاصة ونحن على أبواب الخلاص التام من إدارة ترامب التي كانت تمارس الاحتلال بحق شعبنا كما أنه أساسيٌ من أجل بذل جهد أكبر في تعديل الخلل الضخم والكبير الذي أُحدث إبان إدارة ترامب سواء ما يتعلق بالمفاهيم المرتبطة بحل الدولتين أو القدس واضفاء الشرعية على الاستيطان.

وأشار نائب رئيس حركة فتح، إلى أنه التظاهرة السياسية التي  تمت في كل أنحاء العالم في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا استثمرت بالاتصال مع كل القوى من أجل تكثيف جهدها لدعم رؤية الرئيس عباس .

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