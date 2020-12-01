طولكرم: إغلاق بنك القاهرة عمان بسبب فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن بنك القاهرة عمان فرع طولكرم، عن إغلاق الفرع، ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الحالي، بعد إصابة خمسة من العاملين بفيروس (كورونا).



وذكرت إدارة البنك، أن هذا القرار جاء ليتسنى القيام بكافة إجراءات السلامة والتأكد من سلامة كافة موظفي الفرع، وفق تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ودعت المواطنين إلى إجراء عمليات السحب والايداع من خلال الصرافات الآلية في المحافظة، وإدارة حساباتهم من خلال الخدمات الالكترونية التي يقدمها البنك، لحين الإعلان عن افتتاح البنك مرة أخرى.