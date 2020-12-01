"التربية" تناقش آليات العمل على الصعيدين الصحي والتعليمي



جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون التعليمية ثروت زيد، ومدير عام التعليم العام صادق الخضور، ومدير عام المتابعة الميدانية نصر أبو كرش، وعدد من رؤساء أقسام الإشراف والمتابعة الميدانية في مديريات التربية.



وفي هذا السياق، أكد الوكيل صالح أهمية هذا اللقاء في إطار التواصل المباشر مع الميدان التربوي، مشدداً على ضرورة مراجعة ما تم تطبيقه، وتفعيل المتابعة لكل تفاصيل خطة العودة للمدارس، مشيراً إلى أهمية التشديد فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الصحية.



واعتبر صالح انتظام الدوام في المدارس، في ظل الجائحة، محطة نجاح تستوجب مواصلة العمل للحفاظ على ما تحقق، مشيداً بجهود الطواقم الإدارية والتدريسية في المديريات والمدارس، مشدداً على ضرورة الانطلاق دائماً من اعتبارات واضحة في تقييم الوضع الوبائي في المدارس.



من جهته، أشار زيد إلى أهمية تفعيل المتابعة؛ عبر التشدّد في تطبيق الإجراءات الصحية، وإجراء تدخلات في السياق التعليمي تضمن رفع المستوى للتوسع في التعليم عن بُعد، مُسجلاً التقدير لسرعة الاستجابة التي أبداها النظام التربوي في التحول للتعليم عن بُعد في المدارس التي تم تعليق الدوام فيها لاعتبارات صحية.



رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، اجتماعاً لمناقشة آليات تفعيل المتابعة للخطوات المندرجة في إطار خطة العودة للمدارس على الصعيدين التعليمي والصحي.