دولي

نتنياهو يدعو غانتس إلى عدم حل (كنيست) ومنع اللجوء للانتخابات

نتنياهو يدعو غانتس إلى عدم حل (كنيست) ومنع اللجوء للانتخابات
نتنياهو وغانتس
رام الله - دنيا الوطن
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو دعوته إلى رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس عدم حل (كنيست) ومنع اللجوء إلى انتخابات عامة.

وقال: إن (ليكود) سيصوت غداً ضد حل (كنيست)، "لأن الدولة في حاجة الى حكومة وحدة، تعمل على توفير لقاحات (كورونا) ومساعدة المواطنين وأصحاب المحال التجارية الذين في ضائقة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان). 

هذا ويحتفظ غانتس بموقفه حتى اللحظة الأخيرة كما يبدو، ورجح الوزير عن حزبه، يزهار شاي، أن يكشف غانتس كيفية التصويت مساء اليوم او صباح غد. 

وبعد اشهر من القطيعة، جدد رئيس المعارضة يائير لابيد، دعوته لغانتس لمواصلة العلاقة بينهما من النقطة، حيث توقفت والعمل سويا على اسقاط حكومة نتنياهو.

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