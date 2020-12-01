نتنياهو يدعو غانتس إلى عدم حل (كنيست) ومنع اللجوء للانتخابات

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هذا ويحتفظ غانتس بموقفه حتى اللحظة الأخيرة كما يبدو، ورجح الوزير عن حزبه، يزهار شاي، أن يكشف غانتس كيفية التصويت مساء اليوم او صباح غد.





وبعد اشهر من القطيعة، جدد رئيس المعارضة يائير لابيد، دعوته لغانتس لمواصلة العلاقة بينهما من النقطة، حيث توقفت والعمل سويا على اسقاط حكومة نتنياهو.





رام الله - دنيا الوطنجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو دعوته إلى رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس عدم حل (كنيست) ومنع اللجوء إلى انتخابات عامة.