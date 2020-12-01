تربية بيت لحم تُغلق مدرستين بسبب فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، إغلاق مدرستين حتى نهاية الأسبوع الجاري، بسبب إصابات بفيروس (كورونا).



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، قررت إغلاق مدرستي ذكور أم الشهداء الأساسية في بلدة نحالين غرب بيت لحم، بعد إصابة معلم وعشرة طلاب، والدهيشة للتأهيل الأساسية، بسبب إصابة معلمتين وثلاث طالبات.



وأضاف: أن المديرية، قامت بهذا الإجراء لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي، بحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات؛ للحد من انتشار الفيروس.