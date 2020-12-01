السماك: الجهات الحكومة بغزة أعدت خطة للإغلاق الشامل مدتها لا تقل عن أسبوعين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد موسى السماك، نائب رئيس لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، أن الإغلاق الشامل مرتبط بتفشي حالة الوباء، وزيادة الأعداد بشكل كبير، وخاصة الوفيات، بالإضافة إلى مقدرة وزارة الصحة على توفير الاحتياجات من خلال لجنة المتابعة.



وأشار السماك خلال تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، إلى أن الجهات الحكومية في قطاع غزة، أعدت خطة للإغلاق الشامل مدتها لا تقل عن أسبوعين، متسائلاً في الوقت ذاته: "لكن هل سيُتخذ قرار الإغلاق أم لا؟ هذا الأمر مرتبط بالحالة العامة، ووعي المواطنين، ويوم الخميس المقبل، سيتم النظر في قرار الإغلاق".



ووجه السماك، رسالة إلى المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، قال: "لا تكونوا ضحية للشائعات، ولا تخافوا من حالة الإغلاق من عدمه، فقد يكون هناك إغلاق شامل أو جزئي أو تقطيع بين المحافظات، والمطلوب السيطرة على الحالة الوبائية، وتسطيح المنحنى الوبائي، وتقليل الأعداد، وهذا الذي تخطط له الحكومة".



وأضاف: "ندعو أبناء شعبنا إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية، وضرورة المحافظة على التباعد وارتداء الكمامة، ومنع التجمهر في المناسبات والتجمعات العامة".



وأشار نائب رئيس لجنة المتابعة الحكومية في قطاع غزة، إلى أنه إذا التزم المواطنون بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية، فلن يتم الذهاب إلى الإغلاق الشامل، لافتاً إلى أن هناك خطة جاهزة من الداخلية، حيث تم تشكيل لجان متخصصة لها للتعامل مع الميدان حال فرض الإغلاق الشامل.



في السياق، قال السماك: "نقص الموارد المالية لها أثر كبير على مقدرة الحكومة في مواجهة الوباء"، مضيفاً: "التحدي الأكبر الذي تواجهه وزارة الصحة، هو نقص الأكسجين السائل، وتم توفيره بفضل الله، وخلال أيام سيعمل نظام تحويله من سائل إلى بخار بعد صيانة بعض المعدات، نتيجة وجود إشكالية فنية فيها".



وتابع السماك بقوله: "احتياجات وزارة الصحة كبيرة، وهناك نقص بنسبة 45 % من المستلزمات والأدوية الأساسية في مخازن الوزارة".