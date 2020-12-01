شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تُغلق 122 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية

الشرطة بغزة تُغلق 122 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت المباحث العامة في الشرطة 122 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية في محافظات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبيّن التقرير اليومي للمباحث العامة، أنها أوقفت 46 من أصحاب المحال والمنشآت والبسطات المخالفة، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية، كما حررت تعهدات بحق 39 محلًا ومنشأة مخالفة أخرى، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) المحلية.

ولفتت المباحث العامة، إلى أنها أوقفت 90 مواطنًا مخالفًا لحظر التجول المسائي، ووقعت تعهدات بحقهم، كما وأنهت 19 تجمعاً مخالفاً لمواطنين، من بينها حفلات زفاف، وبيوت عزاء.

وفي سياق متصل، حرّرت شرطة المرور والنجدة 482 مخالفة بحق المركبات المخالفة لعدم التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة، فيما حررت 121 مخالفة لمركبات خرقت قرار خلال حظر التجول المسائي.

كما احتجزت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 47 مركبات مخالفة لقرار حظر التجول المسائي.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجهاز الشرطة في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس (كورونا).

وتعمل إدارات الشرطة، على تنفيذ تعليمات قيادة وزارة الداخلية، بخصوص إجراءات الوقاية والسلامة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين؛ وللحد من انتشار الفيروس.

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