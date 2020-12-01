عربي

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة

السعودية: الأزمة مع قطر يُمكن أن تنتهي في 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
علق السفير عبد الله المعلمي، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، لدى الأمم المتحدة، على أنباء اقتراب المصالحة الخليجية، في ضوء ما نشرته صحف أجنبية من تقارير حول ذلك.

ورداً على سؤال، عما إذا كانت هناك انفراجة قريبة في الأزمة مع قطر، قال المعلمي في مقابلة تلفزيونية: "إن شاء الله، نتمنى ذلك، نحن قلنا مراراً وتكراراً: إن الأزمة مع قطر يمكن أن تنتهي في 24 ساعة، إذا أعلنت قطر تراجعها عن المواقف السابقة، وعن منحها المنصة الإعلامية للأحزاب المتطرفة، وعن تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وتابع: "إذا أعلنت قطر عن ذلك والتزمت به، عندئذ تحل المشكلة، ليس بيننا وبين قطر خلاف مصيري أو وجودي نحن شعب واحد وبلد واحد، والإخوة القطريون هم امتداد للمملكة والمملكة امتداد لهم، لذلك لا يوجد مبرر لقطيعة دائمة في هذا الشأن، ولكن سلوك القيادة القطرية، والحكومة القطرية في الوقت الحاضر، هو الذي يقف حجر عثرة أمام مثل هذه المصالحة".

إلى ذلك، يزور جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السعودية وقطر هذا الأسبوع، في محاولة لتحقيق انتصارات دبلوماسية في المنطقة، قبل مغادرة البيت الأبيض، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

ونقلت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وخليجيين "لم تسمّهم" أن الزيارة ستركز خصوصاً على حل الخلاف القائم بين قطر والتحالف الذي تقوده السعودية، لكن قد يكون هناك عدد من القضايا الأخرى على جدول الأعمال.

وذكرت الصحيفة، أن كوشنر، سيجري الزيارة برفقة آفي بيركوفيتش، مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، وبريان هوك، المبعوث الأمريكي السابق لإيران.

وكانت صحيفة (فايننشال تايمز) نقلت عن مصادر وصفتها "بالمطلعة على المحادثات" أن السعودية تكثف جهودها حالياً لحل الأزمة الخليجية، المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك عقب هزيمة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات.

أخبار ذات صلة

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل

وزير البترول: إيطاليا شريك هام لمصر لتصدير الغاز من منطقة الشرق الأوسط

وزير البترول: إيطاليا شريك هام لمصر لتصدير الغاز من منطقة الشرق الأوسط

دولتان أوروبيتان تُعلنان (حزب الله) اللبناني منظمة &#34;إرهابية&#34;

دولتان أوروبيتان تُعلنان (حزب الله) اللبناني منظمة "إرهابية"

صحيفة لبنانية: قائد فيلق القدس زار لبنان سراً ووجه طلباً من (حزب الله)

صحيفة لبنانية: قائد فيلق القدس زار لبنان سراً ووجه طلباً من (حزب الله)

مصر: النيابة العامة تعلن إغلاق قضية ريجيني مؤقتا وتكشف عن &#34;تحفظات&#34;

مصر: النيابة العامة تعلن إغلاق قضية ريجيني مؤقتا وتكشف عن "تحفظات"

الرئاسة الجزائرية: تبون يتماثل للشفاء من (كورونا) وسيعود للبلاد الأيام القادمة

الرئاسة الجزائرية: تبون يتماثل للشفاء من (كورونا) وسيعود للبلاد الأيام القادمة

كيف تراجعت السعودية عن قرارها وقف مرور الطائرات الإسرائيلية من أجوائها؟

كيف تراجعت السعودية عن قرارها وقف مرور الطائرات الإسرائيلية من أجوائها؟

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تُغلق 122 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية

الشرطة بغزة تُغلق 122 محلاً ومنشأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية

ماهر مزهر: التنسيق الأمني لن يكون مخرج للازمة الحالية، والمصالحة هي الخيار

ماهر مزهر: التنسيق الأمني لن يكون مخرج للازمة الحالية، والمصالحة هي الخيار

حبيب: أي اتفاق مصالحة يجب أن يكون بعيداً عن أوسلو والتنسيق الأمني

حبيب: أي اتفاق مصالحة يجب أن يكون بعيداً عن أوسلو والتنسيق الأمني

إسماعيل رضوان: نؤكد على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية واستكمال مشوار المصالحة

إسماعيل رضوان: نؤكد على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية واستكمال مشوار المصالحة

الاحتلال يستولي على ثماني شاحنات جنوب شرق القدس

الاحتلال يستولي على ثماني شاحنات جنوب شرق القدس

أبو ظريفة: هناك تعقيدات برزت في ملف المصالحة الفلسطينية

أبو ظريفة: هناك تعقيدات برزت في ملف المصالحة الفلسطينية

قوات الاحتلال تهدم ثلاث منشآت زراعية في سبسطية

قوات الاحتلال تهدم ثلاث منشآت زراعية في سبسطية

إغلاق مديرية النقل والمواصلات في سلفيت بسبب (كورونا)

إغلاق مديرية النقل والمواصلات في سلفيت بسبب (كورونا)

منوعات

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب !

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب !

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: من مذكرات نادية لطفي..&#34;يا ريتهم طعنوني بشرفي&#34;

شاهد: من مذكرات نادية لطفي.."يا ريتهم طعنوني بشرفي"

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده &#34;كنت حقيقي لحد الثمالة&#34;

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده "كنت حقيقي لحد الثمالة"

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

سوزان نجم الدين تنعى زوجها وتكشف سبب وفاته

سوزان نجم الدين تنعى زوجها وتكشف سبب وفاته

عربي

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل

وزير البترول: إيطاليا شريك هام لمصر لتصدير الغاز من منطقة الشرق الأوسط

وزير البترول: إيطاليا شريك هام لمصر لتصدير الغاز من منطقة الشرق الأوسط

دولتان أوروبيتان تُعلنان (حزب الله) اللبناني منظمة &#34;إرهابية&#34;

دولتان أوروبيتان تُعلنان (حزب الله) اللبناني منظمة "إرهابية"

صحيفة لبنانية: قائد فيلق القدس زار لبنان سراً ووجه طلباً من (حزب الله)

صحيفة لبنانية: قائد فيلق القدس زار لبنان سراً ووجه طلباً من (حزب الله)