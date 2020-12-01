دولي

روسيا تُسجل 26402 إصابة بـ (كورونا) و569 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

روسيا تُسجل 26402 إصابة بـ (كورونا) و569 وفاة خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) بواقع 26402 إصابة جديدة، وتسجيل أعلى حصيلة وفيات منذ بدء تفشي الوباء، بلغت 569 خلال اليوم الماضي.

وقال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء: إن 24763 شخصاً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و803467 شخصاً منذ بدء تفشي الوباء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وبحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفعت حصيلة الإصابات في روسيا إلى مليونين و322056 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 40464 وفاة حتى الآن.

وأفاد المركز الروسي لمكافحة الوباء، أن الإصابات الجديدة تتوزع على 85 إقليماً روسياً، وكان أكثرها في العاصمة موسكو، حيث تم تسجيل 6524 إصابة خلال اليوم الماضي، تليها بطرسبورغ 3697 إصابة، و أن 21.6% من الحالات الجديدة، لم تظهر عليها أعراض الإصابة.

وتستعد السلطات الصحية في روسيا، لإطلاق حملة تطعيم (تلقيح) شاملة ضد فيروس (كورونا) مع حلول العام الجديد.

وأكد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، الأسبوع الماضي، أن عمليات التطعيم، بدأت بشكل محدود، ويجري توسيع عملية إنتاج اللقاحات بكميات كبيرة استعداداً لحملة التطعيم المجانية، التي ستشمل كل المواطنين الراغبين في ذلك.

وسجلت السلطات الروسية حتى الآن، لقاحين مضادين لفيروس (كورونا)، هما (سبوتنيك V) الذي يعمل على إنتاجه مركز (غاماليا) العلمي، ولقاح (إيبيفاك كورونا) الذي طوره مركز
 (فيكتور) العلمي الحكومي الروسي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا، ومقره في موسكو.

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