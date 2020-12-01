ماهر مزهر: التنسيق الأمني لن يكون مخرج للازمة الحالية، والمصالحة هي الخيار



وأكد مزهر في تصريح صحفي لـ"دنيا الوطن"، على أن الجبهة الشعبية، بذلت جهوداً مضنية، ولعبت دوراً واضحاً، وتحدثت للطرفين بأن الجبهة لديها الاستعداد بأن تكون الجسر لتمر من خلاله المصالحة الفلسطينية، ومواجهة السياسة العدوانية، سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو من أمريكا أو الرجعية العربية، التي تطبع مع العدو.



ودعا لتطبيق اتفاقيات المصالحة، وتعزيز صمود شعبنا، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، والتحرر من اتفاقيات أوسلو، وهذه مداخل لإعادة مشروع المقاومة، لأن الاحتلال لن يعطينا سوى الظلم والقتل والاستيطان، والكلمة التي يفهمها هي لغة القوة.



وأشار مزهر إلى أن ما تم تجريبه بالسنوات السابقة، لن تعطي حكومة الاحتلال الفاشية، سوى القتل والدمار، وما هو أمامنا اتفاق بين الفصائل؛ للتأسيس لمرحلة جديدة من النضال والكفاح؛ لمواجهة الاحتلال.







رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر: "إن الجبهة، ترى الحل الوحيد والممر الإجباري لتجاوز الأزمات، التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني، باتجاه إعادة الاعتبار لمشروع المقاومة، وتحقيق طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال والدولة، لن يمر دون إنهاء الانقسام الفلسطيني".