حبيب: أي اتفاق مصالحة يجب أن يكون بعيداً عن أوسلو والتنسيق الأمني
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب: " إن حركة الجهاد، كانت لاعباً نشطاً في ملف المصالحة الفلسطينية، وهي خيار شعبنا الفلسطيني، وتصطدم دوماً بجدران عالية في كل جولة للمصالحة الفلسطينية، بسبب اتفاق أوسلو، الذي زرع بذور الانقسام فيما بيننا".
وأكد حبيب في تصريح صحفي لـ"دنيا الوطن" على أن أي اتفاق فلسطيني فلسطيني، يجب أن يسبقه تنصل كامل وتام من اتفاقية أوسلو، ووقف التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، حتى نتقدم خطوة للأمام في المصالحة؛ لمواجهة صفقة الضم الاستعمارية.
قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب: " إن حركة الجهاد، كانت لاعباً نشطاً في ملف المصالحة الفلسطينية، وهي خيار شعبنا الفلسطيني، وتصطدم دوماً بجدران عالية في كل جولة للمصالحة الفلسطينية، بسبب اتفاق أوسلو، الذي زرع بذور الانقسام فيما بيننا".
وأكد حبيب في تصريح صحفي لـ"دنيا الوطن" على أن أي اتفاق فلسطيني فلسطيني، يجب أن يسبقه تنصل كامل وتام من اتفاقية أوسلو، ووقف التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، حتى نتقدم خطوة للأمام في المصالحة؛ لمواجهة صفقة الضم الاستعمارية.
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