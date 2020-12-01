إسماعيل رضوان: نؤكد على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية واستكمال مشوار المصالحة





رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس)، إسماعيل رضوان: "إن مؤتمر الفصائل هو للتشاور وطنياً، بعد عودة السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني، ونؤكد على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، واستكمال مشوار المصالحة، وعدم الرهان على التنسيق الأمني وعلى بايدن، لأنه لن يقدم خيراً لشعبنا الفلسطيني، وإن الرهان على وحدتنا الفلسطينية".وأضاف رضوان: "لا يمكن أن نواجه الضم ولا التطبيع، إلا بالتوحد والتوافق على استراتيجية فلسطينية لمواجهة الاحتلال، وهذا المؤتمر الفصائلي، يأتي للتأكيد على الوحدة الفلسطينية".ودعا رضوان، السلطة الفلسطينية، للالتزام بمقررات اجتماع الأمناء العامين، وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية.