حركة حماس تُعلن إصابة يحيى السنوار بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إصابة قائدها في قطاع غزة، يحيى السنوار، بفيروس (كورونا) المستجد.



وأكدت الحركة، أنه بالرغم من ذلك، فإنه يمارس عمله وفق إجراءات السلامة والوقاية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).