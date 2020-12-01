الاحتلال يستولي على ثماني شاحنات جنوب شرق القدس
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على ثماني شاحنات من بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.
وقال رئيس بلدية العيزرية، عصام فرعون: "إن قوات الاحتلال استولت على 8 شاحنات، للنقل ونضح المياه العادمة، من مكان عملها في البلدة، تعود لمواطنين من العيزرية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف: "إن الاحتلال يحاول استغلال المواقع والأراضي في جنوب شرق القدس، وتحويلها إلى مكب للنفايات، ما يشكل تهديداً للبيئة الفلسطينية، ويجبر العاملين في مجال البيئة على صرف المياه في مناطق أخرى".
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على ثماني شاحنات من بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.
وقال رئيس بلدية العيزرية، عصام فرعون: "إن قوات الاحتلال استولت على 8 شاحنات، للنقل ونضح المياه العادمة، من مكان عملها في البلدة، تعود لمواطنين من العيزرية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضاف: "إن الاحتلال يحاول استغلال المواقع والأراضي في جنوب شرق القدس، وتحويلها إلى مكب للنفايات، ما يشكل تهديداً للبيئة الفلسطينية، ويجبر العاملين في مجال البيئة على صرف المياه في مناطق أخرى".
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