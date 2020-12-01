الاحتلال يستولي على ثماني شاحنات جنوب شرق القدس

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على ثماني شاحنات من بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.



وقال رئيس بلدية العيزرية، عصام فرعون: "إن قوات الاحتلال استولت على 8 شاحنات، للنقل ونضح المياه العادمة، من مكان عملها في البلدة، تعود لمواطنين من العيزرية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف: "إن الاحتلال يحاول استغلال المواقع والأراضي في جنوب شرق القدس، وتحويلها إلى مكب للنفايات، ما يشكل تهديداً للبيئة الفلسطينية، ويجبر العاملين في مجال البيئة على صرف المياه في مناطق أخرى".