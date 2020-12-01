أبو ظريفة: هناك تعقيدات برزت في ملف المصالحة الفلسطينية









رام الله - دنيا الوطنأكد طلال أبو ظريفة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، بغزة، على أن هناك تعقيدات، برزت بملف المصالحة الفلسطينية، بعد استئناف التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال، ما شكل انقلاباً على التوافق الوطني الفلسطيني وفق قرارات اجتماع الأمناء العامين.وقال أبو ظريفة في تصريح صحفي لـ"دنيا الوطن": "نبحث مع الكل، كيف يمكن أن نبقى الحوار الوطني ما بين المكونات الوطنية، من إجل إنهاء الانقسام، ويكون مرتكزاً أساسياً لتنفيذ الاتفاقيات، ومدخلاً جيداً لتشكيل القيادة الفلسطينية، واستنهاض المقاومة الشعبية، ضد ممارسات الاحتلال المتمثلة بالاستيطان وسياسة القتل".وأضاف: "إنه لا خيار آخر أمام ممارسات الاحتلال، سوى تجميع عوامل القوة الفلسطينية في مواجهة كل المخاطر، التي تهاجم المشروع الفلسطيني".وأشار إلى أن الاحتلال، يمعن ويتفنن في زيادة جراح وآلام قطاع غزة، وفق جرائم الحرب التي تمارسها إسرائيل، والمتمثلة بمنع إدخال الأدوية والمعدات الطبية.وطالب أبو ظريفة، الوسطاء بالضغط على الاحتلال، وبضرورة إدخال المعدات الطبية الضرورية لغزة، ما يمكن أبناء شعبنا من مواجهة مخاطر فيروس (كورونا)، الذي ينتشر ويهدد حياة أبناء شعبنا الفلسطيني.