إغلاق مديرية النقل والمواصلات في سلفيت بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، اليوم الثلاثاء، إغلاق مديرية النقل والمواصلات في المحافظة، لمدة 24 ساعة، بسبب وجود إصابات بفيروس (كورونا).



وأوضح كميل في بيان مقتضب، أن الاغلاق، جاء ليتسنى للطب الوقائي، وجهات الاختصاص، حصر خارطة المخالطين، وعمل الفحوصات اللازمة لهم، وتعقيم مقر ومرافق المديرية، وفقاً لبروتوكولات وزارة الصحة.