دولي

باكستان: لا خلافات بين الحكومة والجيش بشأن رفض التطبيع مع إسرائيل

باكستان: لا خلافات بين الحكومة والجيش بشأن رفض التطبيع مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
نفى المتحدث العسكري باسم الجيش الباكستاني، اللواء بابر افتخار، صحة الشائعات التي تناقلتها وسائل الإعلام، حول وجود اختلاف بين موقف المؤسسة العسكرية، والحكومة المدنية في باكستان، بشأن القضية الفلسطينية، والتطبيع مع إسرائيل.

وأوضح في تصريح صحفي، أن موقف المؤسسة العسكرية الباكستانية، هو نفس الموقف، الذي أعلنت عنه الحكومة الباكستانية بشأن الاعتراف بإسرائيل، مؤكداً أنها تدعم ذلك الموقف.

كما طالب المتحدث العسكري، عدم تشجيع التكنهات غير الضرورية، والتي لا أساس لها حول هذه الموضوع، وذلك رداً على ما أشيع حول دراسة الباكستان، خيار الاعتراف بإسرائيل.

وشددت جمهورية الباكستان، على تمسكها بمطالبتها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمتها.

وأكدت على لسان المندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، السفير منير أكرم، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أنها تدعم بثبات حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، من أجل سلام عادل وشامل.

وشدد السفير أكرم على ضرورة تطبيق حل الدولتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

كما جدّدت الباكستان في تغريدة رسمية للناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية على موقع (تويتر)، دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود ما قبل عام1967، وأن تكون القدس عاصمتها، وذلك من أجل سلام عادل ودائم.

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