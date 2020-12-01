شؤون فلسطينية

طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لإصابات (كورونا) في جميع محافظات قطاع غزة

طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لإصابات (كورونا) في جميع محافظات قطاع غزة
غزة - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، الخارطة الوبائية لانتشار فيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة.

وأعلنت الوزارة، صباح اليوم، عن تسجيل 9 حالات وفاة جراء إصابتها بفيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا)، إلى أنه تم إجراء 2573 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 815 إصابة جديدة بالفيروس.


وأضافت، أنه تم تسجيل 405 حالات تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، منوهة إلى أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 21461 إصابة.

وأوضحت، أن إجمالي الحالات النشطة 9627 حالة، و11732 حالة تعافٍ، وإجمالي الوفيات 111 حالة (110 داخل المجتمع وحالة من المحجورين).

فيما كان إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 325 حالة، منها 132 حالة خطيرة وحرجة.

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