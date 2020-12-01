دولي

(فوكس نيوز): ترامب سيترشح للرئاسة الأمريكية عام 2024

(فوكس نيوز): ترامب سيترشح للرئاسة الأمريكية عام 2024
رام الله - دنيا الوطن
قالت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية: إن الرئيس دونالد ترامب، يعتزم الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

وخلال محادثات خاصة مع مستشاريه وبعض شركائه، أكد ترامب عزمه الترشح للانتخابات المقبلة، كما أعلن مؤخرًا، بل وقال: إنه "قد يعلن ذلك قبل أو أثناء تنصيب جو بايدن للرئاسة في 20 كانون الثاني/ يناير.

ووفقاً للتقرير، فإن قرار ترامب هذا، سيكون في حالة فشل جهوده القانونية لتغيير نتائج الانتخابات.

ووفقًا لنشطاء جمهوريين سابقين وكبار، إذا أعلن ترامب في الأسابيع المقبلة، وإذا فاز بدعم معظم أعضاء الحزب، فانه سيتجنب في الواقع منافسين ضده في الحزب يعتزمون الترشح للرئاسة، بما في ذلك سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي، أو السناتور ماركو روبيو، الذي خسر أمام ترامب في الانتخابات التمهيدية لعام 2016.

وقال روبيو للصحفيين في الكونجرس: "إذا خاض الانتخابات في عام 2024، فمن المؤكد أنه سيكون على الأرجح مرشح الحزب أيضًا" وقال أليكس كونانت، كبير المستشارين الاستراتيجيين للحزب الجمهوري في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز): إنه إذا أعلن ترامب عن نيته الترشح للرئاسة مرة أخرى في غضون أربع سنوات "فسيغير ذلك تمامًا ديناميكيات السباق القادم إلى البيت الأبيض"، على حد قوله.

وأضاف: أنه "لا أحد يريد أن يكون أول مرشح، يتحدى ترامب في السباق الانتخابي لعام 2024، إذا كان سباقًا مفتوحًا، فسنرى بعض المرشحين يتخذون خطوات مبكرة جريئة ويزورون بعض البلدان الرئيسية قبل نهاية العام الحالي" ، بحسب كونانت.

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