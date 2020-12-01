الشيخ: لقاءات أبو مازن بالقادة الأردنيين والمصريين تشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية عمل مشتركة

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عن لقاءات الرئيس محمود عباس، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): إن لقاءات القمة "الفلسطينية- الأردنية- المصرية" تشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية عمل مشتركة تجاه قضايا المنطقة ومتطلبات وجوب جهد عربي مشترك، يشكل نواة في صياغة موقف عربي موحد، يدافع عن المصالح الحيوية للأمة.