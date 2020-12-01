النائب العام بغزة: سنلاحق من يخالف قرار اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدت الكهربائية

رام الله - دنيا الوطنالتقى النائب العام، بغزة، المستشار ضياء الدين المدهون في مكتبه، برئيس اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة الموالدت الكهربائية، أ. موسي السماك، وعضوي اللجنة، د. محمد النحال، وكيل وزارة العدل، و م. سمير مطير، نائب رئيس سلطة الطاقة، وبحضوررئيس نيابة دعاوى الحكومة، المستشار حاتم الفقعاوي.وأكد السماك قرب الانتهاء من الدراسة الواقعية المعمقة لتفاصيل الأزمة، طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين اللجنة وأصحاب الموالدت التجارية، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية، ستنتهي من أعمالها منتصف شهر كانون الأول ديسمبر الجاري، وسيتم تحديد تكلفة الكيلوات وفقاً لذلك، مشدداً على إحالة المخالفين للاتفاق للنيابة العامة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مبيناً أن اللجنة الحكومية ستوضِّح للرأي العام، ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج وتوصيات واجبة التطبيق، عبر تصريحات من رئاستها تصدر قريباً.ودعا المستشار المدهون، أصحاب المولدات إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الحكومية، واستيفاء سلفة من المواطنين بدل استهلاك الكهرباء، خلال فترة الدراسة، بما لا يزيد عن 2.5 شيكل، إلى أن تنتهي اللجنة الفنية من تحديد تكلفة الكيلوات ساعة، مشدداً على الاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين، والالتزام بما ستُسفِر عنه نتائج اللجنة الفنية المُشَكَّلة بالتوافق بين اللجنة الحكومية، وأصحاب المولدات، مؤكداً أن النيابة العامة ستتعامل بحزم وصرامة بحق المخالفين، وفق الإجراءات والأصول القانونية.