شؤون فلسطينية

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله في المكبر

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله في المكبر
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المقدسي فواز عبده، على هدم منزله في بلدة جبل المكبر.

وقال الناشط الاجتماعي في القدس المحتلة، خالد أبو تايه: إن عبده شرع في ساعة متأخرة من مساء أمس، بهدم منزله بحي المدارس من المكبر، بعد أن طالبته بلدية الاحتلال بالهدم، بحجة عدم الترخيص.

وأفاد مالك المنزل عبده، بأنه بنى منزله قبل أكثر من 5 سنوات، ويعيش هو وأسرته المكونة من 6 أفراد في المنزل، البالغة مساحته 100 متر مربع.

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