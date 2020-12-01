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وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل

وفد بحريني رسمي يصل اليوم إلى إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء: إن وفداً بحرينياً رسمياً سيصل إلى "تل أبيب"، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد.

وبحسب القناة السابعة، فإن الوفد يضم 40 شخصاً، منهم شخصيات حكومية بحرينية، وأخرى من رجال الأعمال.

وسيكون في استقبال الوفد، ما يسمى وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أكونيس، حيث سيعقد لقاءً مع الوزير البحريني، الذي سيلتقي بدوره مع وزير الاقتصاد الإسرائيلي، عمير بيرتس، ووزير السياحة، أوريت هوكين.

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