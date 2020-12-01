ظافر ملحم: سيتم توقيع اتفاقية تشغيل محطة تحويل بيت أولا اليوم الثلاثاء





وأضاف: "ستستفيد من المحطة مناطق امتياز شركة كهرباء الجنوب، كما ستستفيد هيئات محلية إضافية، بشكل مباشر وغير مباشر من الطاقة الفائضة.



ويؤدي تشغيل المحطات إلى التحول من الربط على الضغط المتوسط إلى الضغط العالي، مما يساعد على معالجة نقص القدرة الكهربائية والاستغناء عن المولدات، التي تستخدمها شركة كهرباء الجنوب لسد العجز في الطاقة الكهربائية، كما سيوفر هذا الكهرباء بأسعار معقولة، ويقلل من الفاقد الفني وغير الفني، ويوفر إمكانية ربط مشاريع إنتاج الطاقة بواسطة مصادر تقليدية أو متجددة على شبكات الكهرباء الجديدة.



وقال ملحم: "يأتي ذلك، ضمن سعي سلطة الطاقة لبناء نظام نقل كهربائي فلسطيني، قادر على استيعاب الطاقة من كافة مصادرها، وخاصة من مصادر فلسطينية في المستقبل، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، الناتج عن التوسع العمراني، وازدياد النشاطات الاقتصادية".



ولفت إلى أن المرحلة المقبلة من الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة، تشمل بناء خمس محطات أخرى، وبناء محطات توليد طاقة تقليدية فلسطينية، وتعزيز الربط مع الأردن، بالإضافة إلى استمرارية تطوير محطات الطاقة المتجددة، سعياً منها لتحقيق الأمن الطاقي، وتوفير قدرات إضافية للمواطنين والمنشآت بأسعار معقولة.

رام الله - دنيا الوطنصرّح م. ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، أنه سيتم اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية بيع الطاقة الكهربائية من الشركة الفسطينية لنقل الكهرباء إلى شركة كهرباء الجنوب، وبموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن شركة النقل من البدء بتشغيل محطة بيت أولا؛ لتصبح بذلك المحطة الثالثة، التي يتم تشغيلها هذا العام بعد محطتي صرة وقلنديا.وأشار ملحم إلى أن القدرة الإسمية لمحطة بيت أولا، تبلغ 100MW، وسيتم في المرحلة الأولى، تحويل 50MW لحين بناء مغذيات قادرة على الوصول إلى مناطق أخرى.