وزير البترول: إيطاليا شريك هام لمصر لتصدير الغاز من منطقة الشرق الأوسط



وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر

الفيديوكونفرانس فى فعاليات حوار المتوسط روما 2020 فى نسخته السادسة التي عقدتها وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية افتراضيا بالتعاون مع المعهد الايطالى للدراسات السياسية الدولية، وحملت عنوان "مابعد الصدمة: إعادة

النظر فى صناعة الطاقة بعد جائحة (كورونا)".



وأكد الملا أن توازن أسعار البترول فى الأسواق العالمية هو الخيار الأمثل لتحقيق المنفعة الاقتصادية ويصب فى صالح جميع الأطراف فى الصناعة البترولية سواء الدول المنتجة، حيث يدعم التوازن فى الأسعار عملية جذب الاستثمارات اللازمة للبحث عن موارد البترول والغاز وتنميتها، موضحاً ان انخفاض الأسعار

لا يصب فى صالح الجميع.







رام الله - دنيا الوطنقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية: "إن إيطاليا دولة وشريك هام جداً لمصر وعضو مؤسس بالمنتدى وتعد البوابة لقارة أوروبا وحين سيتم تصدير الغاز من منطقة شرق المتوسط ستكون البوابة من خلال شبكات خطوط الأنابيب الإيطالية " وأن إينى الإيطالية أكبر منتج للغاز فى مصر وتعمل منذ أكثر من 65 عاماً وكونت شراكة استراتيجية طويلة المدى مع مصر ومصداقية كبيرة حازت عليها طوال تاريخ عملها فى مصر.