آليات الاحتلال تهدم معرشًا جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، معرشاً زراعياً في قرية تل زيف جنوب الخليل.



وأفاد منسق لجان الحماية والصمود، فؤاد العمور، بأن آليات الاحتلال، هدمت المعرش الزراعي بالقرب من المنطقة الأثرية تل زيف شمال يطا، تعود لعائلة شتات؛ بحجة قربها من الخط الالتفافي الاستيطاني.



واشار العمور إلى أن هذه المرة الثانية، التي يتم فيها هدم المعرش.